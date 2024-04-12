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Обсяги надходження російського дизпального в порти інших країн збільшилися на понад 10%

П'ятниця, 12 квітня 2024, 17:54 - Артур Крижний

Обсяги надходжень російських газойлів і ДП у порти інших країн за тиждень 1-7 квітня зросли на 13% відносно попереднього тижня і становили 1,18 млн тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди 1-7 квітня надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія і Туніс. На них припадає 64% постачань.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального й газойлю у турецькі порти зменшилися на 20%, до 392 тисяч тонн. До Тунісу - 118 тисяч тонн.

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Єдиним постачальником дизпального й газойлю в Бразилію була Росія. Надходження російських дистилятів у бразильські порти збільшилися на 60% і становили 240 тисяч тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів. 

Нагадаємо:

Уряд Росії розглядає можливість запровадження певного пом'якшення екологічних стандартів на паливо, щоб дозволити використання низькоякісного бензину в умовах можливого дефіциту.

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Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 000 тонн бензину на випадок нестачі пального, яку можуть посилити атаки українських дронів та зупинки НПЗ.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.

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