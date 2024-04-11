УЗ почало будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС
АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва", - повідомив очільник компанії Євген Лященко.
Так, проєкт будівництва передбачає:
- Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту.
- Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення.
- Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.
Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, євроколія "Чоп-Ужгород" дозволить запустити пряме залізничне сполучення з обласним центром Закарпаття та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" у вересні 2024 року планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.
З 4 квітня квитки на поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень стали доступні у застосунку "Укрзалізниці".
28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.