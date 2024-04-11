УЗ почало будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС

АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва", - повідомив очільник компанії Євген Лященко.

Так, проєкт будівництва передбачає:

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Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту.

Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення.

Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, євроколія "Чоп-Ужгород" дозволить запустити пряме залізничне сполучення з обласним центром Закарпаття та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Нагадаємо:

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АТ "Укрзалізниця" у вересні 2024 року планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.

З 4 квітня квитки на поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень стали доступні у застосунку "Укрзалізниці".

28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.