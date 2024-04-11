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УЗ почало будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС

Четвер, 11 квітня 2024, 20:46 - Артур Крижний

АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва", - повідомив очільник компанії Євген Лященко.  

Так, проєкт будівництва передбачає:

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  • Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту.
  • Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення.
  • Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, євроколія "Чоп-Ужгород" дозволить запустити пряме залізничне сполучення з обласним центром Закарпаття та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Нагадаємо:

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АТ "Укрзалізниця" у вересні 2024 року планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.

З 4 квітня квитки на поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень стали доступні у застосунку "Укрзалізниці".

28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

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