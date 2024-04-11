Влучання в ДніпроГЕС: у Запорізькій ОВА підрахували суму збитків водним ресурсам

Орієнтовна сума збитків водним ресурсам внаслідок влучання російських ракет по ДніпроГЕС становить 159,3 тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

"Через влучання ракети у будівлю машинного залу стався витік у Дніпро орієнтовно пів тони нафтопродуктів. Держекоінспекція зафіксувала засмічення ґрунтів та плями нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

Для ліквідації цього засмічення було розсипано 480 літрів сорбенту в місцях локального утворення піни та нафтових плям на площі у 5000 кв.м.

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Також було зареєстровано відхилення якості води від нормативів за показниками "забарвлення", "водневий показник рН" та "хімічне споживання кисню". Мору риби не зафіксовано.

Нагадуємо:

22 березня в "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

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Пізніше стало відомо, що російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів.

Обстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.