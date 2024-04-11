Світовий банк: темпи відновлення економіки України сповільняться цьогоріч

За оцінками Світового банку, економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення. Темпи відновлення економіки цьогоріч сповільняться до 3,2% з 4,8% у 2023 році.

Про це йдеться в "Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії", повідомляє "Укрінформ".

"В Україні темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відбудови та відновлення в Україні зросла до 486 млрд доларів США, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Нагадаємо:

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У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.

Фактичні темпи зростання цін у березні були нижчими за прогноз НБУ через динамку компонентів, що мають "мало передбачуваний характер".

За попередньою оцінкою Державної служби статистики України (Держстату), реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%.

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