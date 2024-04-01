Новини 1 квітня: РФ імпортує елітні авто попри санкції, скільки коштів треба на відбудову Харкова

Про імпорт Росією елітних авто. Від початку великої війни і до липня 2023 року Росія ввезла щонайменше 3600 елітних автівок попри те, що країни G7 на початку березня 2022 року запровадили обмеження на експорт таких товарів в РФ.

Про відбудову Харкова. На відбудову всього, що пошкодила Росія в Харкові, потрібно більше 10 мільярдів доларів.

Про ситуацію в енергетиці. Станом на ранок 1 квітня аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.

Про Zara. Inditex (власник Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti) поступово відновить свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відкривши свою онлайн-мережу 2 квітня, а з 3 квітня - близько 20 магазинів своїх брендів, включаючи три магазини Zara, у Києві.

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Про УЗ. У березні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення Росії 16 мільйонів тонн вантажів.

Ексклюзив ЕП

З маленького гаража до бронеавтомобіля. Як студенти КПІ створили оборонний бізнес

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До великої війни українські студенти брали участь в автоперегонах і тюнінгували авто. Завдяки отриманим знанням та навичкам вони створили найзахищеніший бронеавтомобіль у ЗСУ.