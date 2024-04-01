У всіх областях скасували аварійні відключення світла, графіки діють лише у Харкові – Міненерго 

Станом на ранок 1 квітня аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Дефіциту електроенергії немає. Планується комерційний імпорт. Учора фіксувався профіцит у системі – через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня НЕК "Укренерго" зменшував навантаження об’єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт*год", – йдеться у повідомленні.

Наразі енергосистема працює стабільно та збалансовано, наголосили у відомстві.

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Водночас у Міненерго уточнили, що на високовольтній підстанції у Запорізькій області зафіксовано вибухи БПЛА. Є пошкодження обладнання.

У результаті бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини у Харківському районі. Без газопостачання залишилась частина населеного пункту та комунально побутовий об’єкт.

"Через технологічні порушення відключилось обладнання на підстанції на Одещині, внаслідок чого знеструмлювались споживачі у м. Одеса. Протягом трьох годин усіх споживачів заживлено", – зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо:

Після короткочасного скасування обмежень на постачання електроенергії, 31 березня в Харкові повернулись до погодинних відключень світла через ненадійність системи передачі електроенергії, а також недостачу локальної генерації.

Економічна правда