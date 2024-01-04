Міноборони про рекрутинг через сайти працевлаштування: по 9 відгуків на одну вакансію

фото: генштаб

У Міністерстві оборони повідомили, що 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій на профільних сайтах з працевлаштування.

Про це повідомляє пресслужба міністерства в Telegram.

У Міноборони нагадали, що наприкінці 2023 року уклали угоди із чотирма компаніями, які надали безкоштовно свої майданчики "і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями": Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.



"389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розміщують свої оголошення на профільних ресурсах. Актуальних вакансій вже - 1847", - звітують в міністерстві.



"Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів - люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня.

Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку - мова йде про тисячі залучених людей", - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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У міністерстві додали, що організовано навчання для кадрових служб військових частин. Наразі готується до запуску Агенція рекрутингу Міноборони.

"Рекрутинг - це паралельний процес із мобілізацією, який базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому, людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення", - пояснили в міністерстві.

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У листопаді Міноборони підписало договори на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X та платформою Work.ua. Згодом до програми приєднався сервіс robota.ua.

У грудні Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень Olx.ua домовились про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу МОУ.

Економічна правда