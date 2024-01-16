Міноборони розпочало співпрацю з Державним центром зайнятості

ФОТО: СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ

Міністерство оборони України спільно з Robota.ua розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Відтепер пропозиції про роботу військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. Далі вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України.

Передусім ідеться про небойові спеціальності, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому відбуватиметься відбір та професійне навчання кандидатів на професії.

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Документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, очільниця Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор з інновацій Robota.ua Сергій Лозко.

Директор з інновацій Robota.ua Сергій Лозко зауважив, що метою Robota.ua в рамках співпраці з державою є вдосконалення системи військового рекрутингу.

"Наша співпраця спрямована на покращення якості та прозорості відбору кандидатів до Сил оборони, які є чи не найбільшим роботодавцем в Україні. Ми віримо у те, що обʼєднання зусиль держави та бізнесу допоможе посилити оборонну спроможність країни та надасть кандидатам можливість вибору спеціальності та підрозділу для подальшої служби", – сказав Лозко.

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Нагадаємо:

У кінці 2023 року Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями (Lobby X, Work.ua, "OLX Україна" та Robota.ua), які почали співпрацю у сфері військового рекрутингу. За два місяці кампанії назбиралося понад 1,8 тис вакансій від майже 400 підрозділів.

Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис відгуків на військові вакансії.