Росіяни не зможуть замінити паливо в енергоблоках ЗАЕС

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Термін експлуатації ядерного палива на Запорізькій АЕС спливає, а росіяни не зможуть його перевантажити.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на заяву керівника компанії Петра Котіна.

Він зазначив, що фейкова адміністрація Запорізької атомної електростанції не здатна провести перевантаження палива, шестирічний термін перебування якого в реакторах спливає.

"Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень – що робити з паливом, що буде вивантажено. Там люди, які ніколи цього не робили", – зазначив Петро Котін.

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Нагадаємо:

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома".

Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних і одне часткове знеструмлення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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За два роки окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС, кожне з яких може стати фатальним.