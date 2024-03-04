Дозволу на обслуговування зовнішніх боргів чекають понад 3 тисячі українських компаній - НБУ

За даними Національного банку України, близько 3 тисяч українських компаній мають заборгованість за закордонними позиками чи цінними паперами, яку вони не можуть обслуговувати через валютні обмеження.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, за підрахунками НБУ, в Україні на дозвіл погашати та обслуговувати зовнішні зобов’язання очікують понад 3 тис підприємств. Далеко не всі з них мають власну валюту для виплати кредиторам.

За умови, якщо всі вони спробують скористатися урядовими клопотаннями для погашення боргів, то резервів може не вистачити, що негативно вплине на курсову стабільність.

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Читайте більше в статті ЕП: Ахметов, Веревський та Пінчук хочуть вивести валюту з України, щоб уникнути дефолту. Уряд – за, МВФ – проти

Нагадуємо:

Кабмін попросив Нацбанк дозволити "ВФ Україна", ДТЕК, "Метінвесту", "Інтерпайпу" і "Кернел" та іншим великим компаніям платежі за євробондами з України.

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Низка великих українських компаній занепокоєна можливою затримкою виплат за євробондами та кредитами через невизначеність із придбанням валюти і перерахуванням за кордон.