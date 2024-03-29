Негода залишила без світла понад 200 населених пунктів
Через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Чернівецькій області.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго – на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецький", - йдеться у повідомленні.
З інших причин знеструмлено 374 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Харківській й Херсонській областях.
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Нагадаємо:
Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.
Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.
Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.