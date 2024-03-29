Негода залишила без світла понад 200 населених пунктів

Через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сильний вітер та дощ завдали суттєвих пошкоджень мережам обленерго – на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецький", - йдеться у повідомленні.

З інших причин знеструмлено 374 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Харківській й Херсонській областях.

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Нагадаємо:

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

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Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.