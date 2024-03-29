З 1 квітня вартість транспортної картки у Києві зросте на 25 гривень

З 1 квітня вартість транспортної картки становитиме 75 грн замість 50 грн. Все через збільшення собівартості виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

"Збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною", - йдеться у повідомленні.

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Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

Також влітку міська влада планує почати ремонт дорожніх автопроїздів мосту Метро.

Напередодні стало відомо, що директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко звільнився з посади. Обов’язки гендиректора "Київпастранс" тимчасово виконуватиме заступник директора підприємства Євген Пушков.

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