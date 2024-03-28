Насірова залишили під вартою ще на 2 місяці, але заставу вкотре зменшили

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Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою колишньому голові ДФС України Роману Насірову, який обвинувачується в одержанні понад 722 млн грн хабара.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання захисту та застосувала до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року.

Суд також вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн.

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Першочерговий розмір застави становив 523,2 млн грн.

Нагадуємо:

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

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Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.