Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено близько 20% потужностей Укргідроенерго

Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регулюючих потужностей Укргідроенерго. Оцінки збитків тривають.

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Сирота повідомив, що ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.

"Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни - очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом", - повідомив гендиректор Укргідроенерго.

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Нагадаємо:

Ракетна атака на Дніпровську ГЕС стала можливою завдяки браку належної реакції світової громадськості на екологічну катастрофу внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

На повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.

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В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Унаслідок ракетної атаки 22 березня ворог влучив по найбільшій ГЕС України.