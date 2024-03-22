Уряд виділив ще 5 мільярдів на водогони для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Кабінет Міністрів виділив ще 5,149 мільярда гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на будівництво магістральних водогонів у зв'язку зі знищенням Каховської ГЕС.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 березня.

Зокрема, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 5 млрд 149 млн 677,013 тис. грн.

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Кошти виділили нову бюджетну програму для фінансового забезпечення будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних зі знищенням Каховської ГЕС.

Нагадуємо:

У лютому повідомлялось, що магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.

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Фактично одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС розпочались підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів.

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

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