Уряд виділив ще 5 мільярдів на водогони для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Кабінет Міністрів виділив ще 5,149 мільярда гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на будівництво магістральних водогонів у зв'язку зі знищенням Каховської ГЕС.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 22 березня.
Зокрема, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 5 млрд 149 млн 677,013 тис. грн.
Кошти виділили нову бюджетну програму для фінансового забезпечення будівництва магістральних водогонів у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних зі знищенням Каховської ГЕС.
Нагадуємо:
У лютому повідомлялось, що магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.
Фактично одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС розпочались підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів.
Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.
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