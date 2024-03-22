За добу Росія обстріляла 15 областей України, атакувавши 150 об'єктів інфраструктури

Мапа обстрілів за добу Military Media Center

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населеним пунктам та 150 об'єктах інфраструктури.

Про це повідомляє Ситуаційний центр Міністерства оборони України для Military Media Center.

Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 125 населених пунктів та 150 об'єктів інфраструктури.

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Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

За даними керівника Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова, окупанти нанесли ракетні удари по всій країні.

"За даними Повітряних сил ми маємо понад 150 об'єктів різного роду ураження. Для нас це свідчить про те, що це добре скоординована, санкціонована на найвищому політичному і військовому рівні акція РФ", - заявив він.

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