Через знестурмлення під землею понад 1000 шахтарів, триває евакуація
Вночі під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. У той момент 1060 шахтарів перебували на робочих місцях.
Про це повідомляє Міненерго та ДТЕК.
"Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей. Загрози життю немає", - йдеться у повідомленні Міненерго.
За повідомленнями ДТЕК, було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.
Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.
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