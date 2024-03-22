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Потреби у відключеннях електроенергії по всій країні немає – Шмигаль

П'ятниця, 22 березня 2024, 10:39 - Олексій Павлиш

Унаслідок ракетної атаки спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

За його словами, рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло.

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"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Також внаслідок терористичної атаки рф пошкоджена цивільна інфраструктура. Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття.

Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей. А Росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції. Війна має стати непідйомним тягарем для агресора", - додав він.

Нагадаємо:

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Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. 

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. 

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.

Економічна правда

енергетика війна Шмигаль
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