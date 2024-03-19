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Керівник РФ Володимир Путін дозволив купівлю 100% акцій золотовидобувної компанії Highland Gold.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Путіна.

"Дозволити вчинення правочину щодо придбання 100 відсотків акцій міжнародної компанії акціонерне товариство "Хайленд Голд", що належать Хайленд Голд Майнінг Лімітед (Highland Gold Mining Limited)", - йдеться в документі.

Highland Gold, - це холдингова структура і оператор родовищ у Росії та Центральній Азії, входить до десятки найбільших золотовидобувачів Росії. Група Highland Gold у червні 2022 року викупила російську частку канадської золотодобувної компанії Kinross Gold Corporation.

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Раніше у грудні 2023 року США ввели санкції проти Highland Gold, а також її власника, російського мільярдера Владислава Свіблова.

До цього у листопаді санкції також ввела Велика Британія.

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Економічна правда





