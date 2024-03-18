Через доступ ігроманів до азартних ігор КРАІЛ оштрафувала 4 онлайн-казино на 14 мільйонів

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за результатами проведення позапланових перевірок виписала штраф чотирьом ліцензіатам онлайн-казино.

Про це повідомляє КРАІЛ.

За результатами перевірок було встановлено низку порушень ліцензіатами щодо процедури ідентифікації гравців. Загальна сума штрафу складає 14 млн грн.

Наприклад, інформацію щодо деяких гравців включають до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх — ідеться, що таким особам могли надавати доступ до азартних ігор.

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КРАІЛ пропонує Раді дозволити командирам військових вносити бійців до реєстру ігроманів

Бюро економічної безпеки зарештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

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Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 9256, який передбачає ліквідувацію КРАІЛ й автоматизацію видачі гральної ліцензії у сфері азартних ігор.



Економічна правда.