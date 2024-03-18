Sony призупиняє виробництво PlayStation VR2 через слабкий попит
Компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури VR2 через невеликі продажі. Це пов’язують із нестачею ігор на самій консолі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Виробництво останньої моделі гарнітури доповненої реальності склало 2 млн одиниць, але Sony наразі призупиняє виробництво, щоб розподілити нерозпродані зразки. Власне, окуляри доповненої реальності VR2 слугують аксесуаром до ігрової установки PlayStation 5 — і їх запустили у лютому 2023 року за ціною 549 дол.
Передбачається, що насамперед проблема полягає у нестачі контенту, тобто ігор, для самої ігрової консолі. При чому, підкреслюється, що сама гарнітура VR2 коштує дорожче, ніж сама PS5. Через це, імовірно, очікування щодо продажу та й подальшого прибутку не виправдалися.
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Економічна правда