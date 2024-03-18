Sony призупиняє виробництво PlayStation VR2 через слабкий попит

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Компанія Sony призупиняє виробництво гарнітури VR2 через невеликі продажі. Це пов’язують із нестачею ігор на самій консолі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробництво останньої моделі гарнітури доповненої реальності склало 2 млн одиниць, але Sony наразі призупиняє виробництво, щоб розподілити нерозпродані зразки. Власне, окуляри доповненої реальності VR2 слугують аксесуаром до ігрової установки PlayStation 5 — і їх запустили у лютому 2023 року за ціною 549 дол.

Передбачається, що насамперед проблема полягає у нестачі контенту, тобто ігор, для самої ігрової консолі. При чому, підкреслюється, що сама гарнітура VR2 коштує дорожче, ніж сама PS5. Через це, імовірно, очікування щодо продажу та й подальшого прибутку не виправдалися.

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Економічна правда





