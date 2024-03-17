Україна не продовжуватиме контракт із "Газпромом" - Галущенко

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Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що Україна не збирається продовжувати контракт на транзит газу із російським Газпромом.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", - сказав міністр.

Галущенко також наголосив, що газотранспортна система України пройшла стрес-тест і готова до життя без транзиту російського газу.

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Раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначала, що у 2024 році поставки СПГ до ЄС скоротяться в тому числі завдяки поступовому тиску на імпортерів газу з РФ всередині союзу.

При цьому, Герман Галущенко не згадував, чи буде можливе продовження транспортування газу з Росії в обхід контрактів із "Газпромом", згадавши про те, що країни ЄС мають успішний досвід швидкої відмови від російського газу:

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи СПГ", - сказав він.

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Нагадаємо:

Раніше повідомляли, що Європейська Комісія не має наміру контактувати з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу.