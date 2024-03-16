ЄС чинить все більший тиск на імпортерів російського СПГ

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Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що у 2024 році поставки СПГ до ЄС скоротяться в тому числі завдяки поступовому тиску на імпортерів газу з РФ всередині союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сімсон зазначила, що ЄС має впевненість щодо поставок СПГ із США, звідки ЄС імпортує найбільше газу, після диверсифікації закупівлі з 2022 року.

"Моє послання полягало в тому, що цей рік має принести подальшу відмову від російського експорту", - сказала Кадрі Сімсон у письмовій відповіді на запитання Bloomberg News після засідання Енергетичної ради ЄС-США у Вашингтоні.

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У той час як трубопровідні потоки природного газу з Росії впали до рекордно низького рівня після 2022 року, поставки СПГ зросли.

Уряди країн ЄС отримають новий інструмент для припинення закупівель російських поставок після того, як через кілька тижнів набуде чинності закон, який дозволить блокувати такі потоки без застосування санкцій.

Цей захід дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для транспортування ЗПГ і природного газу, щоб захистити свої основні інтереси безпеки.

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Єврокомісарка з енергетики також зазначила, що ЄС може підтримати припинення транзиту через трубопровід "Дружба", що йде через Україну до основних покупців в Австрії, Словаччині та Угорщині.

Нагадаємо:

У січні Польща та країни Балтії пропонували включити до нових санкції ЄС заборону на імпорт російського скрапленого газу та алюмінію, а також заходи щодо ускладнення обходу санкцій.

У грудні 2023 року європейські законодавці дійшли попередньої угоди щодо регламенту, який регулюватиме торгівлю відновлюваними джерелами енергії, природним газом і воднем у межах ЄС.