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Єврокомісія не проводитиме переговорів з РФ щодо продовження транзиту газу через Україну

Понеділок, 4 березня 2024, 13:00 - Артур Крижний
Європейська Комісія не має наміру контактувати з Росією для продовження транзиту російського газу до європейських країн через ГТС України, натомість вживатиме всі необхідні заходи для повного позбавлення від російського газу. 

Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Укрінформ. 

"Я була дуже чіткою у цьому та донесла це послання до наших українських партнерів, що Європейська комісія не буде долучатися до (переговорів) з Росією, як робила це п’ять років тому, коли була погоджена тристороння угода з транзиту газу. Навпаки, відповідно до нашого плану RePowerUE, ми маємо позбутися російського газу найпізніше до 2027 року. Ми інтенсивно працюємо, щоб надати країнами альтернативні шляхи постачання та альтернативних постачальників, і водночас - для підтримки України, для її кращої інтеграції  в енергетичний ринок ЄС", - зазначила Сімсон. 

Нагадаємо:

Транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" було укладено в грудні 2019 року. Дія угоди закінчується в грудні 2024 року.

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Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.

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