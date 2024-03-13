У США можуть заблокувати ТікТок: Палата представників підтримала законопроєкт

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Палата представників Конгресу США у середу підтримала законопроєкт, який змусить китайського власника TikTok або продати популярний відеододаток, або його заборонять в Сполучених Штатах.

Про це пише The New York Times.

"Цей крок загострює протистояння між Пекіном і Вашингтоном за контроль над технологіями, які можуть вплинути на національну безпеку, свободу слова та індустрію соціальних мереж.

Лідери республіканців прискорено провели законопроєкт через Палату представників з обмеженими дебатами, і він був прийнятий 352 голосами проти 65, що відображає широку підтримку законодавства, яке буде безпосередньо спрямоване проти Китаю в рік виборів", - пише газета.

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Це рішення було ухвалене, незважаючи на зусилля TikTok мобілізувати 170 мільйонів американських користувачів проти цього заходу, а також на тлі намагань адміністрації Байдена переконати законодавців у тому, що китайська власність на цю платформу становить серйозну загрозу національній безпеці США.

NYT додає, що законопроєкт чекає "важкий шлях" до ухвалення в Сенаті, де лідер більшості, сенатор із Нью-Йорка Чак Шумер, не зобов’язувався виносити його на голосування, а деякі законодавці пообіцяли боротися з ним. І навіть якщо Сенат ухвалить документ і він стане законом, закон, швидше за все, зіткнеться з юридичними проблемами, додає газета.

Законопроєкт має на меті змусити ByteDance продати TikTok не китайським власникам протягом 6 місяців. Якщо продаж не відбудеться, додаток буде заборонений.

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Нагадаємо:

Двопартійна група законодавців США представила закон, що дасть китайській ByteDance приблизно шість місяців на відмову від додатка для коротких відео TikTok, або ж його заборонять у США, намагаючись вирішити проблеми національної безпеки щодо його власності в Китаї.

Повідомялось, що на тижні з 11 березня 2024 року Палата представників США розгляне законопроєкт, який змусить китайську компанію ByteDance продати TikTok, щоб сервіс міг продовжити роботу в країні. Якщо відмовиться - зіткнеться з блокуванням.

За даними джерела WSJ, колишній глава Activision Blizzard Боббі Котік, зокрема, висловив інтерес до купівлі TikTok співзасновнику ByteDance Чжан Іміну.