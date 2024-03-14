Ексміністр фінансів США часів Трампа збирає групу інвесторів для покупки TikTok

getty images

Колишній міністр фінансів США часів Трампа Стівен Мнучін створює групу інвесторів для придбання TikTok у китайської компанії ByteDance, оскільки двопартійний законопроєкт, що проходить через Конгрес, загрожує подальшому існуванню TikTok в США.

Про це пише CNBC.

Палата представників у середу прийняла двопартійний законопроєкт, який, якщо він буде підписаний, змусить ByteDance або продати свій флагманський глобальний додаток, або зіткнутися з фактичною забороною TikTok на території США.

"Я думаю, що закон повинен бути прийнятий, і я думаю, що він повинен бути проданий", - сказав Мнучін, який очолює Liberty Strategic Capital, в ефірі програми "Squawk Box" на CNBC в четвер.

Реклама:

"Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok", - додав він.

Зараз законопроєкт направлений до Сенату, де його майбутнє залишається невизначеним, хоча президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить до нього на стіл.

"Це має належати американському бізнесу. Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї", - сказав Мнучін.

Реклама:

Законодавці по обидва боки проходу підкреслили, що поширення TikTok у США - за власними оцінками, 170 мільйонів американців користуються додатком - надає китайському уряду вільний доступ до інформації та вплив на Сполучені Штати.

Проте залишається незрозумілим, чи дозволить китайський уряд ByteDance продати TikTok американському покупцеві.

Генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу натякнув, що продаж не є варіантом. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін описав двопартійний тиск як свідчення "логіки грабіжника" по відношенню до TikTok, повідомила в четвер Financial Times.

Мнучін не уточнив, хто буде іншими інвесторами у можливій угоді, а також не назвав потенційну вартість соціальної мережі.

Є й інші зацікавлені покупці. У неділю газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік обговорював потенційну угоду з потенційними партнерами.

Нагадаємо:

Палата представників Конгресу США у середу підтримала законопроєкт, який змусить китайського власника TikTok або продати популярний відеододаток, або його заборонять в Сполучених Штатах.