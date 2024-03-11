Ексглава Activision Blizzard Котік зацікавився купівлею TikTok – WSJ

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На тижні з 11 березня 2024 року Палата представників США розгляне законопроєкт, який змусить китайську компанію ByteDance продати TikTok, щоб сервіс міг продовжити роботу в країні. Якщо відмовиться - зіткнеться з блокуванням.

Про це пише The Wall Street Journal.

Якщо закон отримає всі необхідні схвалення, включно з президентським, компанії дадуть трохи більше п'яти місяців, щоб виконати вимогу. Оцінка TikTok, найімовірніше, становитиме "сотні мільйонів доларів".

За даними газети, ймовірність, що поправки ухвалять, висока, тому на тлі обговорень пожвавилися "брили" техноринку і медіагалузі США.

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За даними джерела WSJ, колишній глава Activision Blizzard Боббі Котік, зокрема, висловив інтерес до купівлі TikTok співзасновнику ByteDance Чжан Іміну.

Зазначається, що Котік шукає потенційних інвестиційних партнерів і озвучив ідею одразу групі співрозмовників, серед яких був і гендиректор OpenAI Сем Альтман. Якби Котіку вдалося залучити інвестиції, OpenAI могла б використовувати дані TikTok для навчання своїх ШІ-моделей, зазначає видання.

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Двопартійна група законодавців США представила закон, що дасть китайській ByteDance приблизно шість місяців на відмову від додатка для коротких відео TikTok, або ж його заборонять у США, намагаючись вирішити проблеми національної безпеки щодо його власності в Китаї.