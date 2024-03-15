Найбільша проблема на ЗАЕС пов’язана з відпрацьованим ядерним паливом

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Експлуатація ядерного палива – найважливіша проблема для ЗАЕС. Є питання до того, як його замінити та де його зберігати.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ядерне паливо зараз – найважливіша проблема. Що з ним робити? Його термін експлуатації – шість років. Поза цим терміном, передбаченим заводом-виробником, не можна просто так експлуатувати паливо далі", - заявив він.

Так, для продовження експлуатації потрібно отримати від заводу-виробника підтвердження, що це – безпечно. На сьогодні є два типи палива на Запорізькій АЕС: російської компанії ТВЕЛ та американської Westinghouse. Завод має взяти на себе відповідальність за безпечну експлуатацію понад встановлений термін. Але вірогідність того, що виробник дасть згоду, дуже мінімальна.

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"Відповідно, якщо згоди на продовження експлуатації немає, то потрібно це відпрацьоване паливо – а воно знаходиться в активних зонах усіх шести реакторів – якось забрати. Як це зробити? Який персонал це зробить? І найскладніше питання: де буде зберігатися це відпрацьоване ядерне паливо", - додав Галущенко.

Нагадаємо:

Термін експлуатації ядерного палива на Запорізькій АЕС спливає, а росіяни не зможуть його перевантажити.

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8 березня Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої Росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.

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