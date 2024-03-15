За тиждень аграрії засіяли 60 тисяч гектар ярих культур

Українські аграрії вже посіяли 128 тисяч гектар ярих культур. За тиждень засіяні площі збільшилися на 60 тисяч гектар.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 14 березня в Україні засіяно 128,1 тисячі га зернових та зернобобових культур. З них – 12,9 тисячі га пшениці, 69,6 тисячі га ячменю, 41,5 тисячі га гороху та 3,7 тисячі га вівса", - йдеться у повідомленні.

Найбільше посіяли аграрії таких областей:

Реклама:

на Одещині – всього 43 тисяч га. З них 1 тисяч га пшениці, 23,3 тисячі га ячменю, 17,7 тисячі га гороху та 1 тисяч га вівса;

у Миколаївській області – 1,1 тисячі га пшениці, 17,9 тисячі га ячменю, 12,6 тисячі га гороху та 0.5 вівса;

у Тернопільській – 2,6 тисячі га пшениці, 10,4 тисячі га ячменю та 1 тисяч га гороху;

у Дніпропетровській області – 2,3 тисячі га пшениці, 4,9 тисячі га ячменю та 1,69 тисячі га гороху;

на Вінниччині – 2,8 тисячі га пшениці, 2,3 тисячі га ячменю та 2 тисяч га гороху;

на Хмельниччині – 0,6 тисячі га пшениці, 2,8 га ячменю, 0,2 тисячі га гороху та 0,4 вівса.

Нагадаємо:

Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тисяч га. З них – 4,3 тисячі га пшениці, 38,9 тисячі га ячменю, 23,3 тисячі га гороху та 1,5 тисячі га вівса.

Потенційний врожай у 2024 році оцінюється на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. В той час як врожай 2023 року склав 82,6 млн тонн.

Реклама: