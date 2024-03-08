В Украине засеяли почти 70 тысяч гектар яровых культур

Мінагрополітики

Уже двенадцать областей начали посевную яровых культур. По состоянию на 7 марта в Украине засеяно 68 тысяч га. Из них - 4,3 тысячи га пшеницы, 38,9 тысячи га ячменя, 23,3 тысячи га гороха и 1,5 тысячи га овса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Больше всего посеяли аграрии таких областей:

в Одесской области - 33 тысячи га. Из них 0,5 тысячи га пшеницы, 17,5 тысячи га ячменя, 14,3 тысячи га гороха и 0,7 тысячи га овса;

в Николаевской области - 0,7 тысячи га пшеницы, 11,5 тысячи га ячменя, 6 тысяч га гороха и 0.2 овса;

в Тернопольской - 0,8 тысячи га пшеницы, 4,3 тысячи га ячменя и 0,7 тысячи га гороха

в Хмельницкой области - 2,2 тысячи га ячменя и 0,3 тысячи га овса;

в Винницкой области - 1,8 тысячи га пшеницы, 0,4 тысячи га ячменя и 1,2 тысячи га гороха.

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