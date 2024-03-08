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В України засіяли майже 70 тисяч гектар ярих культур

П'ятниця, 8 березня 2024, 14:25 - Артур Крижний
 
Мінагрополітики

Вже дванадцять областей розпочали посівну ярих культур. Станом на 7 березня в Україні засіяно 68 тисяч га. З них – 4,3 тисячі га пшениці, 38,9 тисячі га ячменю,  23,3 тисячі  га гороху та 1,5 тисячі га вівса.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільше посіяли аграрії таких областей:

  • на Одещині – 33 тисячі га. З них 0,5 тисячі га пшениці, 17,5 тисячі га ячменю, 14,3 тисячі га гороху та 0,7 вівса;
  • у Миколаївській області – 0,7 тисячі га пшениці, 11,5 тисячі га ячменю, 6 тисяч га гороху та 0.2 вівса;
  • у Тернопільській – 0,8 тисячі га пшениці, 4,3 тисячі га ячменю та 0,7 тисячі га гороху
  • на Хмельниччині – 2,2 тисячі га ячменю та 0,3 тисячі вівса;
  • на Вінниччині –  1,8 тисячі га пшениці, 0,4 тисячі га ячменю та 1,2 тисячі га гороху.

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