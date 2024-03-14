Новини 14 березня: Нацбанк знизив облікову ставку, АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати контроль над Glusco

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на на 0,5 відсоткового пункта до 14,5% з 15 березня. Крім цього, НБУ на 1,5 в.п. знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.

Про Glusco. Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco.

Про ЗАЕС. Енергетики підʼєднали ЗАЕС до другої лінії живлення після ремонту через пошкодження російськими окупантами. Вона залишалася на одній лінії електроживлення з 20 лютого.

Про Фонд розвитку України. Фонд розвитку України (UDF), найімовірніше, буде зареєстрований у Люксембурзі. Інвестори планують виділити щонайменше 15 млрд доларів на відновлення України.

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Про заморожені активи РФ. Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України.

Ексклюзиви ЕП

Підпільний чай. Як в Україні виготовляють російські Greenfield і "Принцеса Нурі"

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На певний час відомі бренди чаю, які до великої війни належали росіянам, зникли з полиць українських магазинів. Тепер вони з'явилися знову.

І на річці, і на морі. Україна повертає контейнерні перевезення суднами. Що це означає для економіки?

Україна продовжує повертати собі морську торгівлю. Незабаром морські порти знову зможуть приймати контейнери. Що це змінює?