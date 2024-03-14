BlackRock анонсував реєстрацію у Люксембурзі Фонду розвитку України на $15 мільярдів

Фонд розвитку України (UDF), найімовірніше, буде зареєстрований у Люксембурзі. Інвестори планують виділити щонайменше 15 млрд доларів на відновлення України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву віцепрезидента інвестиційної групи BlackRock Філіпа Гільдебранда.

Гільдебранд додав, що Фонд розвитку України має намір залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та інших грантодавців, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів.

Він зазначив, що фонд міг би обʼєднати консорціум акціонерів та боргових інвесторів, які могли б профінансувати відновлювальні роботи в Україні на щонайменше 15 млрд доларів

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Минулого місяця Світовий банк та інші організації оцінили загальну суму, необхідну для відновлення України після повномасштабного російського вторгнення, майже в 500 мільярдів доларів.

За словами Гільдебранда, фонд розвитку, ймовірно, буде зареєстрований у міжнародному центрі фондів у Люксембурзі з інвестиційним комітетом, а також аналітиками та дослідниками.

За його словами, метою є створення одного з найбільших в історії державно-приватних партнерств, подібного до німецького KfW, створеного після Другої світової війни, або Партнерства з кліматичного фінансування між BlackRock та урядами кількох країн у 2021 році.

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Пріоритетними напрямками для фонду будуть галузі сільського господарства, промисловості, інфраструктури та енергетики. Наразі визначено близько 20 проєктів з 200, які проходили оцінку.

Поряд з фондом буде створено "центр підготовки проектів", який займатиметься пошуком інвестиційно привабливих ідей, забезпечуючи їхню підтримку інвесторами.

Нагадаємо:

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.

Світовий інвестгігант BlackRock допомагатиме Фонду розвитку України.

Економічна правда