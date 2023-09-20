Швеція сподівається завершити розслідування підривів "Північного потоку" до кінця року

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Слідчий сподівається завершити розслідування Швеції щодо вибухів на "Північних потоках" минулого року до кінця 2023 року.

Про це заявив керівник слідчої групи Матс Люнгквіст, пише The Guardian.

"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але ще багато чого треба зробити, і протягом наступних чотирьох тижнів нічого не станеться", - заявив Люнгквіст..

У квітні Люнгквіст заявив, що "очевидним основним сценарієм" є те, що до цього була причетна група, яка фінансується державою, що ставить під сумнів теорії, які стверджували, що за вибухами стоїть якась незалежна група.

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У повідомленнях, опублікованих у New York Times і німецькому тижневику Die Zeit, висловлювалося припущення, що диверсію могла здійснити "проукраїнська група" з шести осіб, не обов'язково спонсорована державою, використовуючи німецьку яхту, зафрахтовану польською компанією.