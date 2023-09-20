Швеція сподівається завершити розслідування підривів "Північного потоку" до кінця року
Слідчий сподівається завершити розслідування Швеції щодо вибухів на "Північних потоках" минулого року до кінця 2023 року.
Про це заявив керівник слідчої групи Матс Люнгквіст, пише The Guardian.
"Ми сподіваємося завершити розслідування найближчим часом, але ще багато чого треба зробити, і протягом наступних чотирьох тижнів нічого не станеться", - заявив Люнгквіст..
У квітні Люнгквіст заявив, що "очевидним основним сценарієм" є те, що до цього була причетна група, яка фінансується державою, що ставить під сумнів теорії, які стверджували, що за вибухами стоїть якась незалежна група.
У повідомленнях, опублікованих у New York Times і німецькому тижневику Die Zeit, висловлювалося припущення, що диверсію могла здійснити "проукраїнська група" з шести осіб, не обов'язково спонсорована державою, використовуючи німецьку яхту, зафрахтовану польською компанією.
Нагадуємо:
Вибухи на трасах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року в економічних зонах Швеції та Данії. Усі причетні до розслідування країни вважають, що вибухи були навмисними, і ведуть розслідування, щоб встановити відповідальних.
У березні 2023 року президент Зеленський спростував нібито причетність України до диверсії на Північних потоках. На початку червня він ще раз заявив, що Київ до цих вибухів непричетний.
Рада нацбезпеки США також не підтвердила "проукраїнський слід".
А наприкінці квітня збройні сили Данії заявили про наявність доказів, що російське військове спецсудно знаходилося біля газопроводу Північний потік за чотири дні до вибуху.
Економічна правда