Новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила американська компанія

Про "Роснєфть". Компанію "Rosneft Deutschland", яка після вторгнення РФ в Україну перебуває під "довірчим контролем" уряду Німеччини, можуть націоналізувати повноцінно.

Про електронні військові квитки. Мінцифри разом із Міноборони працюють над запровадженням електронного військового квитка, при цьому він буде не в "Дії".

Про перекази коштів. Національний банк напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про санкції. У Євросоюзі пропонують ввести нові санкції проти 55 компаній і більше ніж 60 фізичних осіб, які допомагають російській агресії проти України.

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Про спонсорів війни. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ексклюзив ЕП

Токсичний актив з ідеальним розташуванням. Що відбувається із заводом АТЕК у Києві

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Що буде з територією київського заводу АТЕК, який облюбували забудовники. Кому належить перспективна ділянка землі на десятки гектарів і що на ній можуть побудувати.