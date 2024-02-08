Працює у зоні виробництва "шахедів": НАЗК додало до спонсорів війни американську Allied Mineral Products

фото: назк

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві наголосили, що компанія продовжує працювати в РФ, утримувати там свої виробничі потужності та сплачувати податки на сотні тисяч доларів до бюджету держави-агресора.

За даними НАЗК, Allied Mineral Products, LLC в Росії представлена ТОВ "Аллайд минерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету росії на 772 тис дол. Із квітня 2022 року компанія імпортувала до РФ продукції загальною вартістю 3,5 млн дол.

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"Крім того, що компанія продовжує працювати в РФ, виробництво ТОВ "Аллайд минерал продактс рус" розташоване у спеціальній економічній зоні "Алабуга" (РФ, Татарстан). Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва БПЛА "Shahed-136", - підкреслили в НАЗК.

У НАЗК заявили, що "Алабуга" була створена у 2006 році з вкрай сприятливими умовами для інвесторів. Зокрема, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% та скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проєктом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій до республіки.

"Алабуга" стала доволі зручним майданчиком і базою РФ для цілого ряду іноземних компаній.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію. Це змусило керівництво "Алабуги" почати процес перетворення вільної-економічної зони у кластер з виробництва військової продукції, що надає гарантії отримання "броні" від призову.

Відповідно, будь-яке підприємство, що розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї", - йдетьсч у повідомленні.

За даними розслідування, "Molfar", наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання товарів до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів в СЕЗ "Алабуга".

З початку повномасштабного вторгнення РФ, Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА.

Зокрема, серед товарів фігурує "мулліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення та хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки, наголошує НАЗК.

Економічна правда