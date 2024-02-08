Нові санкції ЄС проти Росії cтосуватимуться армії та технологій – Bloomberg

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У Євросоюзі пропонують ввести нові санкції проти 55 компаній і більше ніж 60 фізичних осіб, які допомагають російській агресії проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з документами, які бачив Bloomberg, обмеження торкнуться осіб та фірм, пов'язаних з виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, які російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів перед їх прийняттям, також будуть спрямовані на судноплавні компанії, які забезпечували транспорт та логістику для перевезення боєприпасів з Північної Кореї до Росії. Агентство нагадує, що Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

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Очікується, що пакет санкцій, який стане 13-м з моменту повномасштабного вторгнення, матиме обмежений масштаб. Низка країн-членів ЄС закликала блок бути більш амбітним і додати до пакета нові економічні санкції.

Поточні пропозиції також включають додавання до санкційних списків кількох військових та інших посадових осіб, політиків - включаючи Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна та нинішнього губернатора Тульської області. Список обмежень може змінюватися до його остаточного затвердження країнами-членами.

Нагадаємо:

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18 грудня 2023 року ЄС схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження торкнулися діамантової галузі країни-агресора та експорту до РФ низки товарів.

До другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз планує розробити новий пакет санкцій проти Росії. За даними ЗМІ, ключовим елементом цього пакету стане ембарго на російський алюміній.

3 лютого Європейська комісія планувала провести неформальну зустріч на високому рівні з країнами-членами ЄС, на якій обговорювалися б деталі 13-го пакету санкцій проти Росії за її напад на Україну.

Економічна правда