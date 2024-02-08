Ще один російський мільярдер відмовився від громадянства РФ

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Колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на документи, які Анісімов надав редакції.

Згідно з документами, Анісімов вийшов із російського громадянства у вересні 2022 року. У нього залишається громадянство Домініки та Хорватії.

Перше він отримав ще в середині 1990-х, коштувало воно близько 60 тис доларів.

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"Зараз Анісімов - громадянин Хорватії. Свій перший хорватський паспорт він отримав у жовтні 2003 року. Це вимагало набагато більших інвестицій: за кілька років він вклав у нерухомість країни загалом 11 млн дол. Гроші пішли, зокрема, на будівництво спортивної бази в Хорватії на острові Корчула. Там майже 20 років, аж до початку війни, тренувалися російські художні гімнастки", - пише видання.

Зазначається, що після відмови від громадянства Анісімов в'їжджає в Росію за бізнес-візою, яку оформляє на запрошення від компанії ТОВ "Большое Домодедово". Сам Анісімов стверджує, що жодними активами в Росії більше не володіє - свою колишню компанію Coalco, а з нею і "Большое Домодедово" він передав менеджерам.

Наразі Forbes оцінює статки Анісімова в 1,6 млрд дол. Переважно це гроші, отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів. У мільярдера також є бізнес у Казахстані та Африці, у 2022 році він зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

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Перед цим від російського громадянства відмовилася низка великих бізнесменів.

Зокрема, засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (2,4 млрд дол статків), засновник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" Рубен Варданян (1,3 млрд дол), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер (7,3 млрд дол), засновник Revolut Микола Сторонський (7,1 млрд дол), засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров (2,2 млрд дол) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков (0,86 млрд дол - таку оцінку зробили після продажу "Тінькофф Банку").

Економічна правда