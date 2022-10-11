Всі розділи
Укр / Рус

Мільярдер Мільнер відмовився від російського громадянства

Вівторок, 11 жовтня 2022, 10:12 - Олексій Павлиш
 
Юрій Мільнер
фото: рбк

Засновник групи фондів DST Global мільярдер Юрій Мільнер заявив, що цього літа завершив процес виходу з російського громадянства.

Про це він написав у Twitter.

"Ми з сім’єю назавжди покинули Росію в 2014 році, після російської анексії Криму. І цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства", - повідомив Мільнер.

Представник Мільнера підтвердив російському Forbes цю інформацію.

Як зазначає "Новая газета. Европа", мільярдер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю. З 2005 року прожив там кілька років, а згодом переїхав до США.

Мільнер цього року посів 15 місце в російському рейтингу Forbes. Його статки були оцінені в $7,3 млрд.

Влітку про відмову від російського громадянства повідомив ще один мільярдер - засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тимур Турлов.

ВІДЕО ДНЯ

Він понад 10 років мешкав у Казахстані і цього року отримав паспорт цієї країни. Казахстан не допускає наявності другого громадянства, тому Турлову довелося відмовитись як від російського паспорта, так і від паспорта карибської держави Сент-Кітс та Невіс, заявляв Forbes його представник. Статки Турлова Forbes у 2022 році оцінив у $2,4 млрд.

У вересні бізнесмен Рубен Варданян, який народився в Єревані, також повідомив, що вирішив відмовитися від громадянства Росії. Він пояснив це рішенням переїхати до Арц - вірменську назву невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки. У 2021 році Forbes оцінив статки Варданяна в $1 млрд.

Нагадаємо:

Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.

Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.

Також просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани - засновники Playrix, що займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський - співзасновник Revolut, та інвестор Юрій Мільнер.

Економічна правда

Росія бізнес
Матеріали за темою
Швеція не хоче, щоб Росія була залучена до розслідувань витоку газу на "Північних потоках" 10 жовтня 2022, 21:35
Російські хакери атакували аеропорти США – ЗМІ 10 жовтня 2022, 21:30
Росія руйнує енергетичну інфраструктуру. Як підготуватися до аварійних відключень? 10 жовтня 2022, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті