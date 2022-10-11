Мільярдер Мільнер відмовився від російського громадянства

Юрій Мільнер фото: рбк

Засновник групи фондів DST Global мільярдер Юрій Мільнер заявив, що цього літа завершив процес виходу з російського громадянства.

Про це він написав у Twitter.

"Ми з сім’єю назавжди покинули Росію в 2014 році, після російської анексії Криму. І цього літа ми офіційно завершили процес виходу з російського громадянства", - повідомив Мільнер.

Представник Мільнера підтвердив російському Forbes цю інформацію.

Як зазначає "Новая газета. Европа", мільярдер у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю. З 2005 року прожив там кілька років, а згодом переїхав до США.

Мільнер цього року посів 15 місце в російському рейтингу Forbes. Його статки були оцінені в $7,3 млрд.

Влітку про відмову від російського громадянства повідомив ще один мільярдер - засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тимур Турлов.

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Він понад 10 років мешкав у Казахстані і цього року отримав паспорт цієї країни. Казахстан не допускає наявності другого громадянства, тому Турлову довелося відмовитись як від російського паспорта, так і від паспорта карибської держави Сент-Кітс та Невіс, заявляв Forbes його представник. Статки Турлова Forbes у 2022 році оцінив у $2,4 млрд.

У вересні бізнесмен Рубен Варданян, який народився в Єревані, також повідомив, що вирішив відмовитися від громадянства Росії. Він пояснив це рішенням переїхати до Арц - вірменську назву невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки. У 2021 році Forbes оцінив статки Варданяна в $1 млрд.

Нагадаємо:

Низка мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, аби Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає.

Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.

Також просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани - засновники Playrix, що займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський - співзасновник Revolut, та інвестор Юрій Мільнер.

Економічна правда