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Бізнесмен Тіньков відмовився від російського громадянства

Понеділок, 31 жовтня 2022, 20:45 - Анастасія Жарикова

Засновник російського "Тінькофф Банку", бізнесмен Олег Тіньков повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Він написав, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував у соцмережі довідку про вихід з громадянства, датовану 26 жовтня.

Таким чином він став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від громадянства Росії після початку російського вторгнення в Україну.

У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися. 

Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви в соцмережах проти російської збройної агресії в Україні. 

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Допис, поширений Oleg Tinkov (@olegtinkov)

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