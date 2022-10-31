Бізнесмен Тіньков відмовився від російського громадянства

Засновник російського "Тінькофф Банку", бізнесмен Олег Тіньков повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Він написав, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував у соцмережі довідку про вихід з громадянства, датовану 26 жовтня.

Таким чином він став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від громадянства Росії після початку російського вторгнення в Україну.

У квітні сімейний траст Тінькова продав частку в "Тінькофф Банку", умови правочину не розкривалися.

Після закриття угоди Тіньков заявив, що продав бізнес під тиском через загрозу націоналізації та "за копійки" через свої заяви в соцмережах проти російської збройної агресії в Україні.