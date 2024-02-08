Ремонт синьої гілки метро у Києві розпочнеться не раніше березня 

Основні відновлювальні роботи аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу "Київ", передає пресслужба Київського метрополітену.

За його словами, міська влада вже уклала на виконання проєктних та першочергових відновлювальних і підготовчих робіт. Наразі тривають роботи з улаштування розвантажувальної плити для подальшої роботи на ній бурової установки та буріння паль.

Сама проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. У результаті буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнуться основні відновлювальні будівельні роботи.

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Кличко зауважив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

"Ми вже отримали попередні висновки експертів Науково-дослідної судово-експертної установи стосовно причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні", – зазначив Кличко.

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Нагадаємо:

Ремонт аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують завершити восени цього року.

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.