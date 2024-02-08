В Китаї на фоні кризи раптово звільнили керівника головного регулятора з цінних паперів

Звільнений очільник CSRC І Хуіман Getty Images

Керівника Комісії з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC), І Хуімана звільнили пізно ввечері 7 лютого, що викликало шок у співробітників та чиновників органу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайські оглядачі кажуть, що цей крок може свідчити про додаткові заходи з відродження фондового ринку країни. Попередній шквал підтримки напередодні Нового року за місячним календарем, коли біржі закриваються на шість днів, не зміг відновити довіру інвесторів.

Напередодні повідомляли, що лідер КНР СІ Цзіньпінь планував зустрітись з регуляторами на чолі із CSRC, невідомо, чи стало звільнення І Хуімана наслідком цієї зустрічі, адже жодної інформації про її перебіг не надходило.

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Відставка настільки високопоставленої особи може свідчити про більш жорсткий підхід влади Китаю до розвʼязання проблеми кризи, або про певний аспект паніки в політичному керівництві країни.

Останні заходи Китаю, в тому числі обмеження на короткі продажі і покупки державних підприємств, мали певний ефект на цьому тижні, оскільки основний фондовий індекс підскочив три сесії поспіль, щоб зупинити падіння протягом року.

За оцінками Goldman Sachs Group Inc. у своєму звіті, опублікованому в понеділок, китайська "національна збірна" купила акцій на суму близько 70 млрд юанів (9,7 млрд дол) за минулий місяць. На думку американського банку, для стабілізації ринку необхідно щонайменше 200 млрд юанів.

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Нагадаємо:

Сі Цзіньпін у вівторок 6 лютого планував зустрітись з регуляторними органами аби заслухати звіт по ситуації на ринку, жодної інформації про перебіг зустрічі, або результати не надходило.

Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.





