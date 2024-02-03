Meta побила рекорд одноденного зростання, заробивши 196 мільярдів доларів

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Компанія Meta, якій належать Facebook та Instagram за 2 лютого 2024 року заробила 196 мільярдів доларів, побивши рекорд з одноденного зростання. Такий ріст повʼязують з оголошенням про виплати дивідендів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, акції компанії Meta зросли на 20,3% за сесію, також зафіксувавши найбільший одноденний відсотковий приріст за рік і третій за величиною з моменту свого дебюту на Волл-стріт у 2012 році. Її ринкова вартість зараз становить понад 1,22 трлн дол.

Пізно ввечері в четвер першого лютого компанія Meta санкціонувала додатковий викуп акцій на суму 50 млрд дол і заявила, що її квартальні дивіденди становитимуть 50 центів на акцію.

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Meta є четвертою компанією, серед тих, хто до цього не виплачував дивіденди, яка оголосила про виплату дивідендів, поряд з Apple, Microsoft та Nvidia.

Виплата дивідендів свідчить про те, що компанія хоче перезавантажити свою репутацію і щоб її сприймали більш серйозно.

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Ціни на акції Meta та Amazon зросли на 272 млрд дол на попередніх торгах, оскільки компанії провели 2023 рік, скорочуючи власні витрати та переорієнтовуючи бізнес.

Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг отримає виплату у розмірі 700 млн доларів на рік як дивідендні виплати.

У лютому 2022 року компанія Meta зазнала найбільшого одноденного падіння вартості в історії фондового ринку США, втративши понад 237 млрд доларів.