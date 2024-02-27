У Мінфіні США закликали знайти спосіб передати Україні російські заморожені активи

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала найбільші розвинені країни світу знайти спосіб передати Україні заморожені російські активи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для кроку вперед", - сказала Єллен.

Європейський Союз, країни G-7 та Австралія заморозили близько 282 мільярди доларів російських активів у вигляді цінних паперів та готівки, причому понад дві третини цих коштів сконцентровано в ЄС. Усі сторони погоджуються, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але вони розходяться в думках щодо законності їх конфіскації, пише агентство.

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"Розблокування активів для допомоги Україні стало б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії. Це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти й стимулювало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною", - сказала Єллен.

Єллен заявила, що окрім простого арешту активів, інші ідеї включають використання їх як заставу для запозичень на світових ринках.

Нагадаємо:

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Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів.

Росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені її активів за кордоном.