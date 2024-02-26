30 тонн української кукурудзи, яку в Польщі висипали з товарного потягу, утилізують

У Польщі завершують збирання української кукурудзи, яку висипали в ніч із24 на 25 лютого, біля залізничної станції Котомеже, водночас 30 тонн з неї не буде зібрано.

Про це повідомив представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський польському виданню pap.pl, передає Інтерфакс-Україна.

"Вісім із 40 вагонів було розкрито. Митні троси завтовшки 8 мм були перерізані. Таким чином було відкрито подвійні бічні двері вагонів", - розповів він, пояснивши, що під час відкриття дверей половина товару висипається з вагона.

Билевський розповів, що українська кукурудза, що прямувала до порту Гданська, мала прямувати в Марокко. На землю просипалося від 160 до 180 тонн, з яких 30 тонн залишилося на землі.

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Це зерно буде зібрано, зважено на митниці, після цього відправлено на утилізацію або виробництво біодизеля.

Польській поліції станом на понеділок усе ще невідомо, коли сталося висипання зерна і хто це зробив.

Після консультації з прокурором було порушено кримінальну справу за ст. 288 Кримінального кодексу Республіки Польща - знищення майна, повідомляє.

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Нагадуємо:

У суботу на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.

У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи у Польщі висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.

Україна закликала Польщу знайти й покарати винних у розсипанні українського зерна на кордоні. Посольство України вже співпрацює з польською поліцією у цьому питанні.

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