30 тонн української кукурудзи, яку в Польщі висипали з товарного потягу, утилізують
У Польщі завершують збирання української кукурудзи, яку висипали в ніч із24 на 25 лютого, біля залізничної станції Котомеже, водночас 30 тонн з неї не буде зібрано.
Про це повідомив представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський польському виданню pap.pl, передає Інтерфакс-Україна.
"Вісім із 40 вагонів було розкрито. Митні троси завтовшки 8 мм були перерізані. Таким чином було відкрито подвійні бічні двері вагонів", - розповів він, пояснивши, що під час відкриття дверей половина товару висипається з вагона.
Билевський розповів, що українська кукурудза, що прямувала до порту Гданська, мала прямувати в Марокко. На землю просипалося від 160 до 180 тонн, з яких 30 тонн залишилося на землі.
Це зерно буде зібрано, зважено на митниці, після цього відправлено на утилізацію або виробництво біодизеля.
Польській поліції станом на понеділок усе ще невідомо, коли сталося висипання зерна і хто це зробив.
Після консультації з прокурором було порушено кримінальну справу за ст. 288 Кримінального кодексу Республіки Польща - знищення майна, повідомляє.
Нагадуємо:
У суботу на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.
У ніч з 24 на 25 лютого невідомі особи у Польщі висипали кукурудзу з 8 піввагонів, що є четвертим випадком втручання в роботу залізничного транспорту, що перевозить агропродукцію.
Україна закликала Польщу знайти й покарати винних у розсипанні українського зерна на кордоні. Посольство України вже співпрацює з польською поліцією у цьому питанні.
Також читайте: Олександр Кубраков: Польща визнає, що наша аграрна продукція їм не заважає