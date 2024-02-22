До санкцій ЄС проти Росії вперше потрапили компанії з Китаю та Індії - FT

Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти Росії, які вперше спрямовані проти китайських та індійських компаній, звинувачених у підтримці Москви.

Про це повідомляє Financial Times.

Заходи, які стануть 13-м пакетом санкцій, запроваджених Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, націлені на близько 200 фізичних та юридичних осіб, але не націлені на важливі промислові сектори.

Включення китайських та індійських компаній до санкційних списків відбувається в той момент, коли ЄС і його партнери з G7 намагаються придушити використання Росією третіх країн і транзитних маршрутів для ухилення від існуючих обмежень, покликаних перешкодити її військовій економіці.

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Згідно з документами, з якими ознайомилася газета Financial Times, заходи стосуються трьох компаній у материковому Китаї та однієї в Індії, а також підприємств у Шрі-Ланці, Туреччині, Таїланді, Сербії та Казахстані.

Підприємства потраплять під торговельні обмеження після того, як буде виявлено, що вони допомагають постачати обладнання, зокрема електроніку та мікрочіпи, що використовуються Росією для виробництва зброї чи іншого обладнання, яке використовується у війні проти України.

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21 лютого постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.