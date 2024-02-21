13-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься, зокрема, викрадення українських дітей

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ включатиме великий розділ, присвячений незаконному викраденню українських дітей до окупованого РФ Криму, Білорусі та Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

"У проєкті списку, який був затверджений представниками ЄС, було кілька чоловіків і жінок, які, як стверджується, були безпосередньо причетні до викрадення дітей", – пише видання.

Серед них - Інна Варламова, дружина Сергія Миронова, депутата Держдуми Росії й лідера партії "Справедлива Росія - За правду". Зазначається, що вона змінила ім'я та місце народження одній диитні.

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"Разом зі своїм чоловіком Варламова усиновила дитину, викрадену з дитячого будинку в Херсоні, українському місті, яке потрапило під російську незаконну окупацію. Варламова особисто приїхала до Херсонської області та незаконно перевезла двох дітей до Російської Федерації. Одній з дітей було змінено прізвище на Миронова, а місце народження було змінено на Подольськ, Росія, замість Херсона, Україна", – повідомляє The Guardian.

До проєкту санкційного списку потрапила Уповноважена з прав дитини в окупованому Росією Севастополі Марина Песчанська. На цій посаді вона особисто брала участь у незаконному перевезенні дітей з дитячого будинку з Мелітополя до Севастополя.

У списку фігурують також кілька білорусів, зокрема Дмитро Демидов і Ольга Волкова, яких називають одними з ключових осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей до Білорусі та їхнього подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.

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Згідно з дослідженням Єльського університету минулого року, Білорусь звинувачують у вивезенні понад 2400 українських дітей.

У проєкті санкційного списку також детально описується спроба перевиховання дітей за допомогою патріотичних військових шкіл, де учні 6-18 років зустрічаються з російськими військовими. Цих дітей заохочують надсилати "листи підтримки" і вчать керувати безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо:

Постійні представники ЄС дали згоду у середу на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Економічна правда