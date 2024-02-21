Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, про схвалення пакета повідомило також бельгійське головування у Раді ЄС.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого", – написав він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість про 13-й пакет санкцій проти Росії

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"Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 імен та найменувань у списках, ми продовжуємо чинити тиск на Кремль. Ми також продовжуємо обмежувати доступ Росії до безпілотників", – заявила вона.

Напередодні прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Європейський Союз уже готує новий пакет санкцій проти Росії, і про нього може бути оголошено цього тижня.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Алексєя Навального.

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Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Європейська правда