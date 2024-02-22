Новини 22 лютого: Україна близька до отримання $900 мільйонів від МВФ, Польща робить кроки у розблокуванні руху на кордоні

Про фінансову допомогу. Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного траншу на 900 млн доларів із кредиту на 15,6 мільярдів доларів.

Про кордон. Польська влада має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, та повністю розблокувати рух військової та гуманітарної допомоги.

Про санкції проти РФ. Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.

Про ОПК. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10454 про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів і послуг.

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