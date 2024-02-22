Китайське керівництво перебуває під тиском прийняття рішень щодо економіки

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Перед щорічним засіданням парламенту Китаю, яке відбудеться у березні, його лідери стикаються з тиском, щодо прийняття сміливих політичних рішення, які захистять довгостроковий потенціал зростання економіки.

Про це повідомляє Reuters.

На початку 2024 року китайські акції впали до п'ятирічного мінімум, а дефляція поглибилася до рівня, небаченого з часів світової фінансової кризи.

Ці фактори викликали порівняння з потрясіннями 2015 року, які змусили політиків діяти.

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Але нині ситуація видається складнішою, ніж у 2015 році.

Китай подолав кризу 2015 року, девальвувавши юань і посиливши контроль за рахунком руху капіталу, щоб запобігти відпливу капіталу, одночасно вкладаючи ресурси в нерухомість та інфраструктуру і знизивши процентні ставки більш ніж на 100 базисних пунктів.

Зазначається, що у ситуації 2024 року такі методи вичерпали себе і Китай не може використати їх повторно.

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Ринок нерухомості перебуває у вільному падінні з 2021 року через низку дефолтів серед девелоперів після багатьох років надмірного боргового навантаження та поганих інвестицій.

Видатки на інфраструктуру важко підтримувати через високий рівень боргу місцевих органів влади.

До цього моменту Китайська влада не надає жодних рішучих планів стимулювання економіки, що стагнує.

Засідання парламенту Китаю, Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), яке розпочнеться 5 березня може стати моментом презентації цього плану.

Нагадаємо:

Сі Цзіньпін у вівторок 6 лютого планував зустрітись з регуляторними органами аби заслухати звіт по ситуації на ринку, жодної інформації про перебіг зустрічі, або результати не надходило.

Китайські банки побоюються кредитувати забудовників, які знаходяться в скрутному становищі, адже це може негативно вплинути на якість активів.

Суд Гонконгу 29 січня ухвалив рішення про ліквідацію гіганта нерухомості China Evergrande Group. Це спричинило хвилі на фінансових ринках Китаю, що руйнуються, оскільки політики намагаються стримати поглиблення кризи.